Transfer

Lyon, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor

Goal Türkiye
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Depo Photos
19 yaşında Beşiktaş'ın kalesine geçen Ersin'in ara transfer döneminde Lyon'a gidebileceği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Ersin ile ara transfer dönemine sayılı günler kala Ligue 1 temsilcisi Lyon ilgileniyor. Genç kaleci için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi hâlinde Ersin’in Ocak ayında Fransa’nın yolunu tutabileceği iddia ediliyor.

19 yaşındaki kaleci, Haziran 2020'den bu yana çıktığı 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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