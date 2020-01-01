Lyon, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor
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Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Ersin ile ara transfer dönemine sayılı günler kala Ligue 1 temsilcisi Lyon ilgileniyor. Genç kaleci için yüksek bir bonservis teklifi gelmesi hâlinde Ersin’in Ocak ayında Fransa’nın yolunu tutabileceği iddia ediliyor.
19 yaşındaki kaleci, Haziran 2020'den bu yana çıktığı 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.