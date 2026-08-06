Brezilyalı Endrick, zorlu durumuna ve Kraliyet ekibinin kadrosunda ilk 11'de yer alma şansının azalmasına rağmen, Real Madrid'de meydan okuma bayrağını yükseltti.

"Marca" gazetesi, Endrick'in artık Jose Mourinho'nun yönetiminde olduğunu ve tüm koşullar aleyhine görünse de yeniden ilk 11'de kendine bir yer kapmaya çalıştığını belirtti.

Bu, söz konusu meydan okumayla ilk kez karşı karşıya gelmesi değil; iki sezon önce Carlo Ancelotti yönetiminde zorluk çekmiş, geçen sezon ise Xabi Alonso ile bir kez daha aynı durumu yaşamıştı.

Aslında geçtiğimiz ocak ayında Olympique Lyon'a kiralanmış, bu da ona Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynama kapısını açmıştı.

Kulüpler Dünya Kupası'nda Gonzalo'nun öne çıkışı büyük bir engel oluşturdu. Ancelotti ile Endrick, İspanya Kral Kupası'nda parladı ve turnuvanın gol kralı oldu.

Gonzalo'nun Fulham'a satılması Endrick açısından işleri pek değiştirmiyor; zira Real Madrid transfer piyasasında hızlı bir hamle yaparak gerçek bir forvet olarak Carlos Espi'yi kadrosuna kattı.

Bu hamle, kulüpten Brezilyalı oyuncuya ve bir forvetin transferine yeşil ışık yakan Mourinho'nun bizzat kendisinden net bir mesaj gönderiyor, ancak Endrick kolay kolay pes edecek türden biri değil.

Forvet, sağ kanatta bir alan arayabilir, fakat bu seçenek de Yan Diomande'nin gelişiyle zorlaştı.

Bununla birlikte, Endrick'in durumu birkaç gün içinde belli olmayacak. Forvet, yeni sezon hazırlık döneminde maçlarda görev almaya devam etmek istiyor ve Mourinho'yu ikna edebileceğine inanıyor. Fazla vakti olmadığından, mümkün olan en kısa sürede Portekizli teknik direktörle antrenmanlara dönmek için iznini kısa kesti.

Şimdiye kadar, az antrenman yapmasına rağmen Fiorentina'ya karşı oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı ve gol atma fırsatını kaçırmadı. Bazı antrenman seanslarında Mourinho, oyuncuyu dikkat çeken performansının ardından açıkça tebrik etti.

Endrick, ikinci bir yıl için ayrılmayı düşünmüyordu. Planı dönmek ve Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e katılmaya çalışmaktı. Ancak asıl forvetlerden biri ayrılmadıkça rekabet çetin ve tek seçenek, uzak bir ihtimal de olsa, Vinicius.