Lyon'da Wilfried Zaha krizi! Kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'dan Olympique Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, kadro dışı kaldı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Fransa'daki kariyerine adeta berbat başladı.

Fildişili kanat oyuncusu ile ilgili bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Kadroya alınmadı

Wilfried Zaha, Lyon'un Nantes ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

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Fransız basını, Zaha'nın kadroda yer almamasının teknik seçim olduğunu vurguladı.

Yerden yere vurulmuştu

Yaklaşık 1 hafta önce Lyon Foot'un haberine göre; Fildişi Sahilili futbolcunun kadro dışı kalabileceği belirtilmişti.

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanan beklenen performansı gösteremediği için 53. dakikada oyundan alınan hücum oyuncusunun kadro dışı kalma riskinin en büyük sebebi olarak oyuncunun davranışları gösterildi.

91 dakika süre aldı

Sarı-kırmızılı takımdan 3 milyon Euro karşılığında kiralanan ve bu sezon Fransa temsilcisi ile 3 maçta yalnızca 91 dakika süre bulabilen Wilfried Zaha, 1 asistlik performans sergiledi.