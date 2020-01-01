Lyon, Cenk Özkacar transferinde sona yaklaştı
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AA
Fransa Ligue 1'de 2019-20 sezonunu yedinci sırada tamamlayan Lyon'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da oynayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkacar ile imza aşamasına geldiği öne sürüldü.
Le Progrès'in haberine göre genç oyuncu, 4 Ağustos Salı günü Fransa'ya gelecek ve Lyon'a transferi resmiyete dökülecek.
Altay ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Cenk Özkacar için Lyon'un 2 milyon euro'luk bonservis ödeyeceği belirtildi. Anlaşmanın ise 5 yıllık olacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da oyuncuyu transfer etmek istediği; ancak Cenk'in tercihini Lyon'dan yana kullandığı belirtildi.
Cenk, Altay formasıyla bu sezon toplamda 16 (lig+kupa) karşılaşmada görev aldı.