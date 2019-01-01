Lyon, Boubacar Fofana'yı renklerine bağladı

Fransız ekibi Lyon, hücum bölgesini Boubacar Fofana ile güçlendirdi.

Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Gazelec Ajaccio'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi Gazelec Ajaccio'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.