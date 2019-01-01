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Lyon, Boubacar Fofana'yı renklerine bağladı

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twitter.com/OL_English
Fransız ekibi Lyon, hücum bölgesini Boubacar Fofana ile güçlendirdi.

Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Gazelec Ajaccio'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi Gazelec Ajaccio'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.

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Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.

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