Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2024-25 sezonuna yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, bu sezon geçen sezona göre daha iddialı bir konumda.

Trendyol Süper Lig'de son maçta evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, bir maç eksikle ligde 20 puanla ikinci sırada yer alıyor ve 25 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

Beşiktaş, bu akşam ise yüzünü Avrupa'ya dönecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberin devamı aşağıda

Peki Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Lyon-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde bu akşam Fransız kulübü Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Alman hakem Osmers'in yöneteceği maç TRT Spor kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.