Lyon Başkanı Aulas: Mourinho bizi reddetti; çünkü başka bir kulüple anlaştı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sylvinho'nun görevine son veren Lyon'da başkan Aulas, Jose Mourinho'ya teklif götürdüğünü doğruladı.

ekibi , geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı ve şu anda da yerini doldurabilecek bir isim arıyor.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransız basınına verdiği demeçlerinde Jose Mourinho ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Aulas, "Mourinho ile mesajlaşarak oldukça hoş bir şekilde sohbet ettik. İki tarafın da mutlu olduğu bir görüşme oldu. Ancak Mourinho teklifimizi kabul etmedi çünkü o çoktan başka bir kulüple anlaştı" ifadelerine yer verdi.

70 yaşındaki yönetici, Sylvinho'nun görevine son verilme fikrinin, eski futbolcu ve aynı zamanda Lyon'un yeni sportif direktörü olan Juninho'dan geldiğini söyledi:

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"Teknik direktörü değiştirme fikri Juninho'dan geldi. Bu fikre çok daha önceden sahip olduğunu bile söyledi. Juninho, yönetimde olduğu gibi saha kısmında da sorumluluk üstlenmeye devam edecek. O, futbolla nefes alan bir adam. İlk maçlarda birtakım problemler tespit etti. Kararı Sylvinho'ya açıklayan da oydu."

"Juninho söylemeden önce Sylvinho ile ilgili bir problem olduğunu bilmiyordum. Sylvinho'nun oynattığı savunma stili, Lyon'nun normal hücum sistemi ile ters düştü. Bir hata yaptık; ama genel olarak ikinci bir hata yapmayız."

2011 ve 2014 yılları arasında Lyon'u çalıştıran ve şu anda Nice'in başında olan Patrick Vieira ile görüşülmediğini söyleyen Aulas, "Onunla henüz görüşmedik, ama ihtimaller arasında yer alıyor. Şu an için herhangi bir girişimimiz olmadı ama belki ilerde olur" sözlerine yer verdi.