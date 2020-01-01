Lyon antrenmanlara başlıyor
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Salgın sebebiyle ara verilen Fransa Ligue 1'de 2019-20 sezonu devam etmeden bitirilmiş ve Paris Saint-Germain şampiyon ilân edilmişti.
Avrupa'da Bundesliga'nın başlamasıyla diğer üst düzey liglerin de devam etme kararı alması üzerine Ligue 1'in çok erken karar aldığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.
Sezonu 40 puanla yedinci sırada tamamlayan Lyon, 8 Haziran itibarıyla antrenmanlara başlayacağını duyurdu.
Henüz Avrupa Kupaları'nın kaderine dair karar alınmazken Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus'u 1-0 mağlup eden Lyon, her ihtimale karşı hazırlıklarını yapmaya başlayacak.
Ayrıca Lyon, ertelenen ve henüz tarihi belirlenmeyen Lig Kupası finalinde de Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.