Lyon antrenmanlara başlıyor

2019-20 sezonu tamamlanmadan tescillenen Ligue 1'de Olympique Lyon antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Salgın sebebiyle ara verilen 'de 2019-20 sezonu devam etmeden bitirilmiş ve şampiyon ilân edilmişti.

Avrupa'da 'nın başlamasıyla diğer üst düzey liglerin de devam etme kararı alması üzerine Ligue 1'in çok erken karar aldığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.

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Sezonu 40 puanla yedinci sırada tamamlayan , 8 Haziran itibarıyla antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

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Henüz Avrupa Kupaları'nın kaderine dair karar alınmazken Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'u 1-0 mağlup eden Lyon, her ihtimale karşı hazırlıklarını yapmaya başlayacak.

Ayrıca Lyon, ertelenen ve henüz tarihi belirlenmeyen Lig Kupası finalinde de Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.