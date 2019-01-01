Luyindama'dan Galatasaray'a kötü haber
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Sakatlanan Christian Luyindama'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmeyen Luyindama ameliyat olacak.
Demokratik Kongolu oyuncu, sarı kırmızılı formayı bu sezon resmi maçlarda 15 kez sırtına geçirmişti.