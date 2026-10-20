Luuk de Jong, PSV’ye futbolcu olarak dönme ihtimalini dışlamıyor. De Jong, bunu FC Porto ile PSV arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Ziggo Sport’a söyledi.

Artık 36 yaşında olan forvet, geçen sezon Porto’da oynarken çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Sonrasında Portekiz ekibinin formasını bir daha giymedi ve bu yazdan beri kulüpsüz.

Salı günü Ziggo Sport’a konuşan De Jong, "Her şey çok iyi gidiyor. Dizim de iyi. Ameliyatın üzerinden 10 ay geçti, dolayısıyla dizim artık iyi durumda ve güzel, yeni bir maceraya hazırım" dedi.

Olası yeni bir macera hakkında ise şunları söyledi: "Özel bir fırsat olmalı. Hem beni hem de ailemi, orada güzel bir hayatımız olacağına ve iyi bir kulüpte bulunacağımıza gerçekten ikna etmeli. Böyle bir fırsat çıkmasa da bunu kabullenirim. Ne pahasına olursa olsun futbol oynamaya devam etmek zorunda değilim."

"Nasıl bir oyuncu olduğumu herkes biliyor. Ligde üst düzey bir takımda oynamam gerekiyor. Porto zaten bir teklif yaptı. O dönemde bunu artık yapmayacağımı söylemiştim. Eve dönüp orada başka neler olacağına bakmak istiyorduk."

"Dolayısıyla açıkçası geriye çok fazla seçenek kalmıyor. Bu konuda dürüstüm. Son dakikalar için oyuna girecek bir golcü arayan gerçekten üst düzey bir kulüp olmalı. Sakatlığım ve yaşım nedeniyle bunun ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyorum. Ya da ailemin çok iyi bir hayat sürebileceği ve çocuklar için okulların da iyi olduğu güzel bir ülkede olmalı."

Muhabir Noa Vahle’nin ABD veya Orta Doğu’nun da seçenekler arasında olup olmadığını sorması üzerine De Jong, "Her şey olabilir. Her türlü teklifi dinlemeye açığım. Yeterince teklif geliyor ama henüz ‘Bunu yapmalıyım’ diye düşündüğüm bir teklif gelmedi" yanıtını verdi.

Peki, PSV’ye dönüş? De Jong, "O defteri kapattım. PSV benim kulübüm, iletişimimiz yakın. Futbolda asla asla dememek gerek, her zaman bir şey olabilir. Ama bunun artık gerçekleşmesini beklemiyorum" dedi.

Vahle, yine de dönmesi için ne olması gerektiğini sordu. De Jong, "Gerçekten acil bir durum olması ve birini arıyor olmaları gerekir" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Vahle, şu anda böyle bir durumun söz konusu olabileceğini belirtti. Nitekim PSV’de Alassane Pléa, Ricardo Pepi ve Sam Lammers olmak üzere üç forvet sakat.

"Muhtemelen ihtiyaçları o kadar acil değil. Sanmıyorum" diyen De Jong, teknik direktör Peter Bosz’un da kendisiyle bu konuda iletişime geçmediğini söyledi: "Hayır, hayır. Peter’la sık sık konuşuyorum ama bu konuyu konuşmadık."