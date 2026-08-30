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Siep Engelen

Çeviri:

Luuk Brouwers, kendi kulübü Heerenveen’e sert çıktı: “Bunu biraz küstahça buluyorum”

SC Heerenveen
L. Brouwers

Luuk Brouwers, Omonia Lefkoşa’ya olası transferi etrafında yaşanan mevcut durumu hiç kabullenemiyor. Ona göre sc Heerenveen yönetimi ‘biraz küstahça’ davranıyor.

Brouwers, Kıbrıs ekibiyle kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı. Bu nedenle artık transfer bedeli konusunda uzlaşmak iki kulübe kalmış durumda. Zira orta sahanın sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

Sorun da tam burada yatıyor. Heerenveen yönetimi, Brouwers için belirlediği bonservis bedelinde ısrarcı davranıyor. Omonia Lefkoşa ise şu ana kadar buna yanaşmış gibi görünmüyor. Bu durum, Heerenveen’in biraz daha anlayışlı davranması gerektiğini düşünen Brouwers’un hoşnutsuzluğuna yol açıyor.

ESPN’e maçın ardından konuşan Brouwers, “Kulübün ne istediğini bilmiyorum. Hiçbir taviz vermelerine bile gerek yok, ortada taviz verilecek bir şey yok. Son üç maçta bu kadar az süre alıyorsam, ortada bir şey yok demektir” diyerek tepki gösterdi.

“Bence rolümün ne olduğu ve burada bana nasıl bakıldığı açık. Sonra da belli bir rakam konusunda ayak diretmelerini biraz küstahça buluyorum” diyen Brouwers, sezonun başında yedek bir rolle yetinmek zorunda kalıyor.

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“Bunun sert bir dünya olduğunu biliyorum. Ben de buna ayak uyduruyorum. Bazen bunun meyvelerini topluyorsun. Ben her zaman her şeyimi verdim ve şimdi onların da biraz beni düşünmesini bekliyorum” sözleriyle konuşmasını noktalayan Brouwers, pazar günü Tilburg’da Heerenveen taraftarına gözyaşları içinde veda etmişti.

“Burada güzel bir dönem geçirdim. Gördüğüm takdir çok büyük. Bu forma için her şeyimi verdim. Gerçekten Kıbrıs yolunda gibi görünüyorum. Oldukça ileri bir aşamadayız. Anlaşmaya varmak kulüplere bağlı.”

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