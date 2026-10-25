Lutsharel Geertruida, Eindhoven'da Feyenoord taraftarlarından manidar bir karşılama gördü

Feyenoord taraftarları, PSV ile oynanacak kritik maç öncesinde Lutsharel Geertruida'yı hedef aldı. Philips Stadyumu'ndaki deplasman tribününden "K*nser Geertruida, ole" tezahüratı yükseldi. Bu anlar, Voetbal Ultras görüntülerine yansıdı.

PSV karşılaşması, Geertruida için her hâlükârda özel bir maç. Hollanda millî takım oyuncusu, olaylı PSV transferinden bu yana çocukluk aşkı Feyenoord'a karşı ilk kez pazar günü sahaya çıkacak.

Eindhoven'a gidişi Rotterdam'da hoş karşılanmadı. Bu daha önce de görülmüştü. Kritik maç öncesinde deplasmana gelen Feyenoord taraftarları, savunma oyuncusuna yönelik hakaret içeren bir tezahüratla yeniden seslerini duyurdu: "K*nser Geertruida, ole."

Geertruida, bu sezonun başında PSV'deki tanıtımında zorlu duruma değinmişti. "Herkesin bu kararı hemen anlamasını ya da kabul etmesini beklemiyorum" demişti.

"Ama zamanla Feyenoord'a karşı hissetmeye devam ettiğim sevginin, minnettarlığın ve saygının da görülmesine imkân tanınmasını umuyorum."

"Bu yüzden bir şeyi çok açık söylemek istiyorum: PSV'yi seçmem, Feyenoord'a karşı bir tercih değil. Feyenoord'un bana verdiklerini asla unutmayacağım ve bunlar her zaman kimliğimin bir parçası olarak kalacak."