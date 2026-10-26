Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin, kraliyet takımının El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etmesine yardımcı olan en önemli faktörleri açıkladı ve Spotify Camp Nou sahasından üç puanı almanın anahtarlarının disiplin, mücadele ruhu ve takım çalışması olduğunu vurguladı.

Lunin, şiddetli bir soğuk algınlığı yaşadığı için forma giyemeyen Belçikalı Thibaut Courtois'nın yerine maçta görev aldı ve Ukraynalı kaleci, özellikle skor 1-1 beraberliği gösterirken Barcelona'nın tehlikeli bir girişimini önledikten sonra dikkat çekici bir performans sergiledi.

Lunin, deplasmanda oynamanın görevi daha da zorlaştırdığını söyledi, ancak Real Madrid'in kazanma arzusunun belirleyici olduğunun altını çizerek şunları ekledi: "Disiplin ve mücadele ruhu; çünkü maçı kazanmayı çok fazla istiyorduk. Kendi sahamızın dışında oynamak daha zor, ama son derece önemli 3 puan aldık."

Arkasında günlük çalışma olan belirleyici bir kurtarış

Maç sırasındaki önemli kurtarışıyla ilgili olarak kaleci, seviyesinin gelişmesinde kaleci antrenörü Nuno'nun oynadığı role dikkat çekti ve onun sık sık tekrarladığı "iyi antrenman" ifadesinin günlük çalışmanın ve sürekli hazırlığın önemini yansıttığını açıkladı.

Lunin, büyük karşılaşmaların takım olarak kenetlenmeyi gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle Barcelona büyüklüğündeki rakipler karşısında takımın baskıya ve zorluklara sonuna kadar nasıl dayanacağını bilmesi gerektiğini söyledi.

Lunin galibiyet sonrası durmaya karşı uyardı

Real Madrid üst üste beşinci galibiyetini elde etmesine rağmen Ukraynalı kaleci, gelişmeyi sürdürmenin ve olumlu sonuçlarla yetinmemenin gerekliliğinin altını çizdi ve en önemli şeyin önümüzdeki aşamada doğru yolda kalmak olduğunu vurguladı.

Ayrıca takımın maçları son dakikalarda sonuca bağlama becerisine de değinerek, Real Madrid'in bu özelliği geçtiğimiz yıllarda gösterdiğini, ancak sahadaki çalışmaya daha fazla odaklanması gerektiğini, çünkü takımın hırsının kendisine daha fazla çaba sarf etmeye devam etmeyi dayattığını belirtti.