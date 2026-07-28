Ittihad, sahanın orta bölgesinde son dönemde yaşadığı sıkıntıya yeni bir çözüm buldu; bu çözüm de Lüksemburg'da.

Ittihad, orta sahayı en az iki transferle güçlendirmenin yollarını arıyor; özellikle Brezilyalı Fabinho'nun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmasının ve Malili Mamadou Doumbia'nın geçen sezonun sonundan bu yana devam eden sakatlığının ardından.

Suudi gazeteci Majed Hood, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Ittihad'ın Benfica ve Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Leandro Barreiro ile anlaşmak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Barreiro esas olarak ön libero pozisyonunda oynuyor; ayrıca oyun kurucu ya da defansif orta saha oyuncusu olarak da oynayabilecek kapasiteye sahip. Bu da onu Alman teknik direktör Jens Wissing için ideal bir seçenek haline getiriyor.

26 yaşındaki oyuncu, Mainz ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında bonservissiz olarak katıldığı Benfica forması giyiyor. Kulüpte çıktığı 97 maçta 11 gol atarken 12 de asist yaptı.

Diğer yandan Barreiro, 2018 yılında ilk kez çağrıldığından bu yana Lüksemburg Milli Takımı forması giyiyor. O tarihten itibaren 73 uluslararası maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 2 gol atarken 8 de asist yaptı.

Ittihad'ın son dönemde orta sahaya birçok oyuncuyla transfer için adının anıldığını da belirtelim. Bunlar arasında Mısırlı Emam Ashour ve Marwan Attia, Faslı Sofyan Amrabat ve Ezzedine Ounahi, Nijeryalı Raphael Onyedika ve Wilfred Ndidi bulunuyor.