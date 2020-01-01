Luke Shaw'dan Solskjaer'e övgü dolu sözler

Manchester United forması giyen Luke Shaw, Ole Gunnar Solskjaer'in inanılmaz bir seviyeye geldiğini ve takımı oldukça etkilediğini ifade etti.

'ın başarılı oyuncusu Luke Shaw, teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın kendisi ve takım arkadaşları için bir zevk olduğunu söyledi.

Ole Gunnar Solskjaer, Aralık 2018'de görevden alınan Jose Mourinho'nun yerine geçici olarak getirilirken, daha sonra 3 yıllık kalıcı sözleşmeye imza attı.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de üst üste kazandığı iki mücadele sonrası 5. sırada yer alıyor. Son dönemde yükselen performansıyla göze çarpan Luke Shaw, teknik direktör Solskjaer hakkında övgü dolu sözler kullandı:

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"O inanılmaz. Herkesin yüzüne bir gülümseme yerleştirdi. Çocuklar bu durumdan gerçekten keyif alıyorlar ve artık biz de daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ole harika işler yapıyor ve biz onunla çalışmaktan büyük bir zevk duyuyoruz."

Shaw sezon başında kendisini eleştirenler hakkında konuşurken, "Daha gencim ve hala geliştirecek çok şeyim var. Medyada yer alan haberlere çok itibar etmeme gerek yok. Bazen iyi bazen kötü şeyler söylüyorlar. Bu yüzden insanlara değil, kendime odaklanmalıyım" ifadelerini kullandı.

Manchester United, UEFA son 32 turu rövanş mücadelesinde 'ü konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.