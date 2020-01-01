Luke Shaw: Ibrahimovic tam bir çılgındı

Manchester United'ın savunma oyuncusu eski takım arkadaşının antrenmanlardaki hırslı davranışlarını anlattı.

2014-15 sezonundan bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen Lukw Shaw, 2016-218 yılları arasında takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.

İsveçli yıldız Manchester United kariyerinde toplam 55 maça çıktı ve kaydettiği 30 gol - 9 asistlik performansla takımının Lig Kupası ve UEFA zaferlerinde büyük rol oynadı.

Twitch'te yayınlanan Combat Corona FIFA Turnuvası'nda konuşan Luke Shaw eski takım arkadaşı hakkında "Zlatan tam bir çılgındı. Soyunma odasında ihtiyacımız olan her şeye sahipti. Sıklıkla şaka yapıyordu ama ciddi olduğu zaman da anlayabiliyordun. İnanılmaz bir oyuncu ve yaşına rağmen hala harika bir yeteneğe sahip. Kazanmak için doğmuştu. Antrenman maçlarında bile kazanmak isterdi. Eğer onun takımındaysan ve antrenman maçını kaybettiyseniz size kesinlikle bunun hesabını sorardı" ifadelerini kullandı.