Lukas Podoski: Leroy Sane henüz en iyi seviyesinde değil

Antalyaspor'da forma giyen tecrübeli Alman futbolcu, Leroy Sane'nin ileride büyük başarılar elde edeceğine inanıyor.

'nın 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , uzun süredir peşinden koştuğu Leroy Sane'yi kadrosuna katmayı başarmıştı.

Lukas Podolski, 'nin sezon başında ile oynadığı Community Shield maçında sakatlanan ve 2019-20 sezonunda Premier Lig'de sadece maçında 11 dakika forma giyebilen Leroy Sane'nin Bayern Münih adına çok iyi bir ekleme olduğunu söyledi.

Sky Germany'ye konuşan Podolski "Bayern her zaman harika oyuncular transfer eder. Sane de çok iyi bir oyuncu ama hala potansiyelinin çok uzağında. Henüz en üst seviyesine ulaşamadı. Birkaç sezon daha tecrübelenmeye ve düzenli bir şekilde oynamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.