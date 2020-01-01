Lukas Podolski: Muslera, Totti gibi bir sembol

Bir dönem Galatasaray forması diyen ve şu anda kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Lukas Podolski gündeme dair açıklamalar yaptı.

'un Alman yıldızı Lukas Podolski, eski takımı Galatatasaray ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

Podolski, Fanatik'e verdiği demeçte Türk futbolunda en önemli sorunun altyapı eksikliği olduğunu vurgularken, " ’yi gerçekten çok seviyorum. Burada çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 85 milyonluk bir nüfus var. Futbol 1 numaralı spor. Burada transfere büyük paralar harcanıyor ama niye gençlere yatırım yapılmıyor, bunu gerçekten anlamıyorum. Amaç, sadece büyük paralara yabancı oyuncu almak olmamalı" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Avrupa’da her kulüp akademiye sahip ve yatırım yapıyor. Akademide ya da İngiltere gibi ülkeler örnek alınabilir ya da oralardan birileri bulunup, size yardımcı olabilir. Belki aynı kaliteye ulaşamayabilirsiniz ama belli bir noktaya gelebilirsiniz. Türkiye büyük bir ülke ve çok iyi tesislere sahip. ’da oynarken akademiye bakan arkadaşım Tuğberk Tanrıvermiş’ti. Normalde birinci takımdaydı ama daha sonra altyapıya geçti. Ne yazık ki orada bir üst seviyeye çıkma şansı yoktu. Ben de ona, ‘Almanya ya da başka bir ülkeye gitmelisin’ dedim. Türk hoca olarak şu an İtalya’nın U15 takımında ve geçen sezon ligde kupayı kazandı.”

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"Fatih Terim aslan, Muslera ise Totti gibi bir sembol"

Podolski, eski takımı Galatasaray'dan Fatih Terim, Fernando Muslera ve Radamel Falcao hakkında da görüşlerini dile getirdi:

"Fatih Terim; Türk futbolu için çok önemli bir isim. Kendisi tam bir motivasyon ustası ve işini çok iyi yapıyor. Zaten Fatih Terim geldi ve Galatasaray yeniden şampiyonluklar kazanmaya başladı. Onu elbette çok beğeniyorum, harika bir karaktere ve harika bir kalbe sahip. O, Galatasaray için gerçek bir aslan.”

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"Muslera; sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. Uzun yıllardır Türkiye’de forma giyiyor ve Galatasaray için; tüm kariyerini Roma’da noktalayan Francesco Totti gibi bir sembol. Muslera, şimdiden Galatasaray’ın efsanelerinden biri diyebilirim."

"Falcao; çok büyük bir forvet ve büyük bir oyuncu. Galatasaray’a gelmeden önce bazı sakatlık sorunları yaşadı. Umarım salgından sonra daha önceki kulüplerinde oynadığı gibi oynar ve takıma önemli katkılar verir.”

"Bir gün hoca olursam önceliğim gençleri mutlu etmek olacak"

“İyi akademiniz olursa, mutlu gençler ve çok iyi oyuncular çıkarırsınız. Türkiye’de kulüp yönetimleri 2-3 yılda bir değişiyor. O zaman kulübe yatırım yapılmıyor, herkes A Takım’a odaklanıyor. Eğer kulüp felsefenizde ‘altyapı’ yoksa bir şey diyemem. Ayrıca her sezon Şampiyonlar Ligi’nde üst seviyede oynuyorsanız, çok paranız ve atıyorum yılda 1 milyona yakın ürün satışınız varsa, buna önem vermeyebilirsiniz. Eğer Türkiye’de ya da başka bir yerde bir gün hoca olursam, yeni bir jenerasyon yaratmak, onları mutlu etmek ve her şeyi öğretmek isterim. Bu planımda önceliğim yönetimi ya da şehri mutlu etmek olmayacak.”