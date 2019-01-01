Luka Modric'ten İtalya sinyali

Real Madrid'de 8. yılını geçiren Luka Modric sezon sonunda ayrılık sinyallerini verdi.

Luka Modric, İtalya'da oynama fikrine kapılarını açık bırakırken sezon sonu 'den ayrılabiliceğinin sinyallerini verdi.

Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Sky Italia'ya verdiği demeçte "İtalya'da oynayıp oynamayacağımı göreceğiz" dedi:

"İtalya'yı seviyorum. 'a da yakın. 'yı takip ediyorum çünkü milli takımdan birçok arkadaşım orada forma giyiyor. Aynı zamanda İtalyanlar fantastik bir millet ve Hırvatlara çok benziyor. Bir gün orada oynayıp oynayamayacağımı göreceğiz. Şu an bu konu hakkında konuşmam doğru değil çünkü Real Madrid ile hala bir sözleşmem var. Burada oynamaktan keyif alıyorum ve şimdilik geleceğim burada."

Modric bu sezon Madrid formasıyla ligde yalnızca üç kez ilk 11'de yer aldı. Hırvat futbolcu, çıktığı 7 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı.