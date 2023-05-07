Luka Modric transfer kararını açıkladı: Real Madrid'deki geleceğine dair son kararı verdi!

Real Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen Luka Modric'in İspanya'nın başkentini terk etmek gibi bir düşüncesi yok.

Modric'in geleceğine dair birçok iddia var

Henüz sözleşme yenilemedi

Ancak kararını verdi

NE OLDU? 2012/13 sezonunda Real Madrid'e katılan 37 yaşındaki Luka Modric, kulüpte bıraktığı etkiyle adeta bir efsaneye dönüştü. İspanyol deviyle sözleşmesinin sonuna gelen Hırvat orta sahanın Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeden teklif aldığı iddia ediliyordu. Ancak Modric kararını vermiş gibi görünüyor.

NE SÖYLENDİ? Carrusel Deportivo'ya konuşan Luka Modric geleceğiyle ilgili şunları söyledi: "Benim düşüncem yoluma kesinlikle Real Madrid'de devam etmek. Bu kulüp benim hayatım, Real Madrid her şey demek."

BÜYÜK RESİM: Luka Modric'in Suudi Arabistan ve Katar'ın yanı sıra Juventus'tan da teklif aldığı iddia ediliyordu. Ancak 37 yaşındaki orta saha yakın bir zamanda Real Madrid ile sözleşme uzatacak gibi görünüyor.