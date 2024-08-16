Luka Modric'ten Arda Güler'e fırça: 'Saçmalık istemiyorum!'

Real Madrid'de Luka Modric'in, Atalanta maçının ardından Arda Güler'e neden kızdığı ortaya çıktı.

Real Madrid, UEFA Süper Kupa final maçında İtalya Serie A kulübü Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Valverde, 68'de ise Kylian Mbappe kaydetti.

Arda Güler yedek başladı

Türk futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Arda Güler, Atalanta maçına yedek kulübesinde başladı.

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Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 88. dakikasında Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu.

Luka Modric'in, maçın ardından Arda Güler ile fotoğraf çektirmesi sosyal medyada gündem oldu. Bu anların detayları da ortaya çıktı.

Arda Güler fotoğraf çektirmek istememiş, Modric öfkelenmiş

Fanatik'in, Real Madrid Confidental'e dayandırdığı habere göre Arda Güler, Süper Kupa maçında oynamadığı için fotoğraf çektirmek istemedi ve Modric'e direndi.

Modric onu fotoğraf çekebileceği bir yere götürürken o sırada Arda Güler'i "Saçmalık istemiyorum" diyerek uyardı.

Daha sonra Luka Modric, Arda Güler'in kupayla fotoğrafını çekti. Ardından ikili, selfie çekti ve fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.