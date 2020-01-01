Luka Modric: Real Madrid'de devam etmek istiyorum

Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modric, takımdaki geleceğine dair konuştu.

Luka Modric, kariyerinin sonuna doğru yaklaştığını kabul ederken, yine de ile başaracağı çok şey olduğuna inanıyor.

Real Madrid ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu, Madrid ekibiyle henüz yeni bir mukaveleye imza atmadı.

için kampında yer alan Modric, konuyla alakalı olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Daha fazla takım

"Tabii ki Real Madrid'de kalmak istiyorum. Ancak belli bir yaşa geldiğimi ve kulübün herkes için en iyi olanı yapması gerektiğinin de farkındayım. Takımımım önemli bir parçası olduğumu hissettiğim sürece kalmak istiyorum. Tam tersi olduğunda ise yeni maceralar arayacağım. Ancak bu konular henüz gündemimizde yok. Kendim için herhangi bir sınır belirlemedim. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissettiğime bakıyorum. İyi hissettiğim sürece de milli takımda oynamak istiyorum."