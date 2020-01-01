Luka Modric: Mourinho beni işkenceden kurtardı

Luka Modric, Real Madrid'e transfer sürecinde eski hocası Jose Mourinho'nun kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

'in 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric, kariyerinde eski hocası Jose Mourinho'nun önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yıldız futbolcu, 2012 yılında 35 milyon euro karşılığında 'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

"Luka Modric - My Autobiography" adlı otobiyografisinde Modric, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin bu transfer sürecinde sürekli sıkıntı çıkarttığını ve pazarlıkların adeta bir işkenceye döndüğü dile getirdi:

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"Transfer pazarlıkları çok zor geçti. Kariyerim boyunca her zaman profesyonel oldum. Şimdi geriye dönüp baktığımda başkan Levy'nin sözünü tutmasını sağlamak için başka bir seçeneğim yokmuş, bunu anladım. Ona ne zaman, 'Başkan, verdiğin sözler ne olacak?' diye sorsam, bana hep 'Halledeceğiz' derdi. Sonra da transfer görüşmelerini yapmamak için hep bir bahane bulurdu."

"Temsilcilerim beni her konuda bilgilendirdi. Aynı şekilde o dönem takımın başında olan teknik direktör Jose Mourinho da. Levy onları çıldırtmış. Ne zaman bir anlaşmaya varsalar Levy başka bir şey daha isteyip durmuş."

"Çok streslenmiştim, eşim ve ailem de endileşenmişti. Temsilcilerim beni iki kez arayıp transferin bittiğini ve Madrid'e gideceğimi söyledi. Ben de hazırlanıp havalimanına doğru yola çıktığımda bir sorun çıktı ve anlaşmanın ertelendiğini söylediler. Bu durum ikinci kenz yaşandığında sabrım taşmak üzereydi. Levy hiç adil değildi, bu durum bir işkence gibiydi."

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"Pazarlıklar iyi kötü devam ederken Real Madrid'in transferden vazgeçmesinden korktum. Tam bu noktada Mourinho devreye girdi. Beni Real Madrid'e getirmeye kararlıydı, kulüp yöneticileri bu gelgitten sıkılmış olmasına rağmen Mourinho ısrarcı oldu. Bizzat kendisi başkan Levy'yi aradı ve onu ikna etti. Beni bu işkenceden kurtardı."