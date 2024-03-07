Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı olan Modric'in, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Gerek yaz gerekse ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız futbolcu katan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verirken bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan iç transferde bazı futbolcuların sözleşme uzatması için mesai harcarken, diğer taraftan da dış transferdeki stratejisini yavaş yavaş belirliyor.

Wilfried Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e geri döneceği iddia edilen Galatasaray'da, Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric de gündeme gelmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Ne söylendi?

Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg, Galatasaray ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Plettenberg, Galatasaray'ın Luka Modric ile ilgilendiği yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Alman gazeteci, "Galatasaray'ın Luka Modric'le ilgilendiği yönündeki söylentilere dair hiçbir şey olmadığı söylendi. Transfer yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

Luka Modric'in Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.