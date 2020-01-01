Luka Modric: Barcelona, Messi olmadan da başarılı olacak
Luka Modric, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda tüm lig için büyük bir kayıp olacağını ancak başka oyuncuların bu boşluğu doldurabileceğini söyledi.
Hırvat futbolcu, AFP'ye verdiği demeçte, Cristiano Ronaldo'nun 2018 yılında Real Madrid'den ayrılışını hatırlatırken, Barcelona'nın Messi'siz de başarılı olacağını dile getirdi:
"Messi'nin gidişi Barcelona ve La Liga için büyük bir kayıp olur. Tıpkı Ronaldo'nun ayrılığı gibi. Ancak geçmişi düşünemezsiniz. Bu futbol ve kurallar böyle. Geleceğe bakmamız gerekiyor. Diğer oyuncular da yıldızlaşacak. Ronaldo ayrıldığında aynı şeyler yaşandı ve Real Madrid onsuz devam etti. Barcelona ve La Liga da Messi olmadan devam edecektir."
La Liga'da son şampiyon Real Madrid, yeni sezonu 20 Eylül Pazar günü Real Sociedad mücadelesiyle açacak.