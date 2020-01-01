Luka Modric: Barcelona, Messi olmadan da başarılı olacak

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric, Barcelona'daki Lionel Messi krizini değerlendirirken, durumu Cristiano Ronaldo'nun ayrılışıyla kıyasladı.

Luka Modric, 'nin 'dan ayrılması durumunda tüm lig için büyük bir kayıp olacağını ancak başka oyuncuların bu boşluğu doldurabileceğini söyledi.

Hırvat futbolcu, AFP'ye verdiği demeçte, 'nun 2018 yılında 'den ayrılışını hatırlatırken, Barcelona'nın Messi'siz de başarılı olacağını dile getirdi:

"Messi'nin gidişi Barcelona ve için büyük bir kayıp olur. Tıpkı Ronaldo'nun ayrılığı gibi. Ancak geçmişi düşünemezsiniz. Bu futbol ve kurallar böyle. Geleceğe bakmamız gerekiyor. Diğer oyuncular da yıldızlaşacak. Ronaldo ayrıldığında aynı şeyler yaşandı ve Real Madrid onsuz devam etti. Barcelona ve La Liga da Messi olmadan devam edecektir."

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