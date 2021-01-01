Luka Jovic Real Madrid'e daha hazır dönecek

Real Madrid'in eski takımı Eintracht Frankfurt'a kiraladığı Sırp golcü, İspanyol takımına daha güçlü döneceğini söyledi.

'in 60 milyon euroya kadrosuna katmasına rağmen istediği verimi alamadığı ve eski takımı 'a kiraladığı Sırp golcü Luka Jovic, Madrid günlerini değerlendirdi.

Real Madrid'de kaldığı bir yılı aşkın sürede iki golde kaldığını ancak Frankfurt'a dönüşünün ardından şimdiden üç gole ulaştığını belirten Jovic, "Real Madrid'de dünyanın en iyi oyuncularıyla oynayabildiğim için şanslıyım. Tecrübe kazandım ve şu an kendimi daha iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Artık oyun içinde süreklilik sahibiyim" dedi.

Real Madrid'deki baskının yüksek olmasına dikkat çeken Sırp oyuncu, "Real Madrid bir futbolcu için kolay bir kulüp değil. Oynayabilmem için en iyi seçenek ayrılarak daha güçlü dönmekti" ifadelerini kullandı.