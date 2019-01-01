Luka Jovic, Real Madrid'de!

Eintracht Frankfurt, 21 yaşındaki Sırp futbolcusu Luka Jovic'in Real Madrid ile anlaştığını duyurdu.

'un 21 yaşındaki Sırp golcüsü Luka Jovic, 60 milyon euro karşılığında ile 6 yıllığına anlaştı.

Bu sezon Franfurt formasıyla çıktığı toplam 47 maçta 27 kez ağları havalandıran Jovic, bunların 10'unu UEFA 'nde kaydetmiş ve gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına girmeyi başarmıştı. En büyük takipçisi ise Real Madrid olmuştu.

Kariyerine Kızılyıldız'da başlayan genç futbolcu, sonrasında 'ya transfer olmuş ve 2017'de Frankfurt'a kiralanmıştı. Geçtiğimiz ay Frankfurt'a imza atan Jovic, önümüzdeki sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek.