Luka Jovic, Real Madrid'de!
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Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki Sırp golcüsü Luka Jovic, 60 milyon euro karşılığında Real Madrid ile 6 yıllığına anlaştı.
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Bu sezon Franfurt formasıyla çıktığı toplam 47 maçta 27 kez ağları havalandıran Jovic, bunların 10'unu UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmiş ve gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına girmeyi başarmıştı. En büyük takipçisi ise Real Madrid olmuştu.
Kariyerine Kızılyıldız'da başlayan genç futbolcu, sonrasında Benfica'ya transfer olmuş ve 2017'de Frankfurt'a kiralanmıştı. Geçtiğimiz ay Frankfurt'a imza atan Jovic, önümüzdeki sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek.