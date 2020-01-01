Luka Jovic karantinada ayağını kırdı

La Liga ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evden devam eden Luka Jovic'in ayağında kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

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Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Daha fazla takım

Alman ekibi 'tan 60 milyon avroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon 'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.