Luiz Gustavo'dan Ricardo Rodriguez sözleri

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, kulübün transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez’i değerlendirdi.

Luiz Gustavo, transferinin gerçekleşmesi halinde Ricardo Rodriguez’in ’ye çok katkı sağlayacağını söyledi.

Sabah’a konuşan Brezilyalı orta saha, bir dönem ’da takım arkadaşlığı yaptığı İsviçreli sol bek için “Rodriguez hem çok iyi bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Wolfsburg'da beraber oynama şansımız oldu. Orada kendisiyle arkadaş olma şansını elde ettim. Saha içi ve saha dışında kendisi için olumlu sözler söyleyebilirim. Transfer gerçekleşirse hiç şüphe yok ki bize çok katkı sağlayacaktır. Beni bir kere aradı. Kulüp hakkında bilgi istedi, sorular sordu. Normal bir konuşmaydı” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, Ozan Tufan’dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Luiz Gustavo, Ozan Tufan için “Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe için de çok büyük bir şans. Benim için Ozan ile oynamak da gerçekten büyük bir gurur. Çok mutluyum onunla oynadığım için tıpkı diğer takım arkadaşlarımla olduğu gibi. Aramızda gerçekten çok güzel bir uyum var. Bu da sahaya yansıyor” dedi.

Ligde yakaladıkları dört maçlık galibiyet serisini de yorumlayan Sambacı, “Ligde bir türlü galibiyet serisi yakalayamıyorduk. Şimdi bunu başardık. Bu şampiyonluk yarışı için çok önemliydi. Bunun şampiyonluk yolunda fark yaratacağını düşünüyorum” diye konuştu.