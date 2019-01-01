Luiz Gustavo'da endişelenecek bir durum yok

Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftalar süren transfer çalışamalarının ardından 'ye imza atan Luiz Gustavo, sarı lacivertli taraftarları endişelendirmişti.

Milli maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verilirken Fenerbahçe de 'la bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Taraftarın gözü yeni transferlerde olurken yeni transfer Luiz Gustavo da ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, ilk yarıda sakatlanırken devre arasında oyundan çıktı.

Haber Global'in haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından Luiz Gustavo'nun önemli bir şeyi olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncu Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkabilir.