Luiz Gustavo'da endişelenecek bir durum yok
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AA
Haftalar süren transfer çalışamalarının ardından Fenerbahçe'ye imza atan Luiz Gustavo, sarı lacivertli taraftarları endişelendirmişti.
Milli maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verilirken Fenerbahçe de Bursaspor'la bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Taraftarın gözü yeni transferlerde olurken yeni transfer Luiz Gustavo da ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, ilk yarıda sakatlanırken devre arasında oyundan çıktı.
Haber Global'in haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından Luiz Gustavo'nun önemli bir şeyi olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncu Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkabilir.