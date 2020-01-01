Luiz Gustavo kupada yok

Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupada Kırklarelispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 20. haftasında , deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu maç öncesi kart sınırında olan Luiz Gustavo, 72. dakikasında Jose Sosa'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 90+5'te hakeme itirazdan ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Luiz Gustavo, cezasını 5 Şubat Çarşamba günü Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor'a karşı çekecek ve Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan maçında oynayabilecek.