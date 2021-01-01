Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılan Luiz Gustavo'nun yarın akşam oynayıp oynayamayacağı belli oldu. NTV'nin haberine göre, takımın gerçekleştirdiği son idmana katılamayan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



Ne olmuştu?



Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olduğu karşılaşmada ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisine başlanmıştı. Fakat oyuncu, kısa süre içinde sakatlığını atlatamadı ve derbide oynaması beklenmiyor.



Hem defansif anlamda hem de oyun kurulumunda oldukça önemli bir yere sahip olan Gustavo'nun yokluğu, Fenerbahçe'nin oyununu olumsuz etkileyebilir.