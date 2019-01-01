Luiz Gustavo Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe
Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Luiz Gustavo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildiride, Luiz Gustavo transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
Brezilyalı orta saha, sarı lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı:
L U I Z G U S T A V O. 🤜🏾🤛🏾 pic.twitter.com/QwWHKwcew9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2019
Luiz Gustavo, geçen sezon 38 resmi maçta formasını giydiği Marsilya adına 4 gol kaydetti.
Başarılı oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'yla 41 maçta görev aldı.