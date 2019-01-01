Luiz Gustavo Fenerbahçe'de!

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusunu 4 yıllığına renklerine bağladı.

Transferin hareketli ekiplerinden , uzun süredir peşinden koştuğu Luiz Gustavo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildiride, Luiz Gustavo transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

Brezilyalı orta saha, sarı lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı:

L U I Z G U S T A V O. 🤜🏾🤛🏾 pic.twitter.com/QwWHKwcew9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2019

Luiz Gustavo, geçen sezon 38 resmi maçta formasını giydiği adına 4 gol kaydetti.

Başarılı oyuncu, A Milli Takımı'yla 41 maçta görev aldı.