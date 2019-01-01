Transfer

Luiz Gustavo Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe
Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusunu 4 yıllığına renklerine bağladı.

Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Luiz Gustavo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildiride, Luiz Gustavo transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

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Brezilyalı orta saha, sarı lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı:

Luiz Gustavo, geçen sezon 38 resmi maçta formasını giydiği Marsilya adına 4 gol kaydetti.

Başarılı oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'yla 41 maçta görev aldı.

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