Luiz Gustavo: "Emre ve Muriqi beni şaşırttı"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı.

'nin deneyimli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, verdiği bir röportajda kariyerine ve sarı lacivertli takımdaki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Brezilyalı oyuncunun öne çıkan açıklamaları şöyle:

macerası

"Ben aslında 20 sene önce 'dan ayrıldım. Almanya gibi futbolun disiplinli olduğu bir ülkeye gittim. Bu bana karakter anlamında inanılmaz şeyler kattı. 11 yıl oradaydım ve bu benim Brezilyalı sıfatıma çok değerli şeyler kattı. Kendimi yüzde 50 Alman yüzde 50 Brezilyalı olarak tanımlayabilirim. Almanya'ya gitemem bana çok şey kattı. Brezilya'da ufak bir takımdan çıktım, Almanya'da gibi büyük bir takımda kendimi buldum. İlk geldiğimde zordu, farklı bir dil ve kültür vardı. Bu farklılıklar bana çok şey kattı ve beni yükseltti."

"Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görünce..."

" 'da kaptanlık yaptım, orada da çok şey öğrendim. Hayatta bazen bazı yenilikler olması gerekiyor. bazı insanlar bundan korkar ama ben korkmadım. Fenerabhçe gişbi bir kulüğbün beni istediğinni duydyuğumda bu yeniliğe hazır olduğumu anladım. Fenerbahçe'nin teklifi kafamdaki projelere ve hedeflere çok uygundu ve buraya geldim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü görünce burayı tercih ettim."

Türk futbolu hakkındaki görüşleri

"Her ülkenin kendine ait bir karakter yapısı var. Almanya'ya bakarsak daha sert, daha aktif. burada biraz daha yavaş oynanıyor. 'da taktik ve teknik var, fizik biraz daha aşağıda. 'de ise hepsinden biraz var. Sadece oyun daha yavaş oynanıyor."

Messi mi, Ronaldo mu, Neymar mı?

"Neymar'la birlikte daha fazala zaman geçirdim. Üçü de efsane futbolcular. Benim için Neymar en iyisi. Çok teknik diyebilirim. Onunla daha çok vakit geçirdiğim için en iyisi Neymar."

Şampiyonluk yorumu

"Benim için direkt şampiyonluk konuşmak şu anda anlamsız geliyor. Bir sonraki maçı düşünen bir futbolcuyum. Maçlara adım adım baktığımızda daha fazla konsantre oluruz. Takımımız çok iyi futbolculardan kurulu ve topla oynamayı seviyor. Bu grup olarak hedeflerimize ilerleyeceğiz. Hedeflerimize daha fazla inanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyorum."

İdol futbolcusu

"Ben aslında futbola forvet olarak başladım. Bu yüzden de idolüm Romario'ydu. Pozisyonum değişse de ikinci idolüm olarak da Ronaldo'yu tercih ettim. Sakatlıklar yaşadı ama her seferinde o Ronaldo olarak geri döndü."

"Emre ve Muriqi beni şaşırttı"

"Takım olarak iyi bir takımız. Vedat Muriqi'i tanımıyordum ancak tanıdıktan sonra çok iyi bir forvet olduğunu gördüm. Emre'ye ben de şaşırıyorum. Emre çok büyük kulüplerde yer almış, çok büyük bir futbolcu. Onu böyle görmek benim için de ayrı bir motivasyon oldu. O yaşta o istek ve arzuyla oynaması müthiş bir şey, tebriği hak eden bir oyuncu. Kendisine karşı saygım çok yüksek."