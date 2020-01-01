Luis Suarez'den Muslera'ya destek mesajı

Bir süre önce annesini kaybeden Galatasaray'ın yıldızı Muslera'ya Uruguaylı vatandaşından destek mesajı geldi.

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, milli maçta attığı golün ardından takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek mesajı gönderdi.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Şili ile karşılaşan 'ı 39. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Suarez, ve Uruguay Milli Takımı'nın kalecisi Muslera'yı unutmadı.

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Suarez golün ardından, ayağı kırıldığı için maçı evden takip eden ve bir süre önce annesini kaybeden Muslera ve ailesine üzerinde "güçlü olun" yazan tişörtüyle destek verdi.

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Luis Suarez, Şili’ye attığı golü sakatlık geçiren ve annesini kaybeden Fernando Muslera’ya adadı.



❤️🤝 pic.twitter.com/3SAs2eRzQS — mackolik (@mackolik) October 9, 2020

Muslera da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suarez'e teşekkür etti.

Uruguay, karşılaşmayı 2-1 kazandı.