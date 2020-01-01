Galatasaray

Luis Suarez'den Muslera'ya destek mesajı

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AA
Bir süre önce annesini kaybeden Galatasaray'ın yıldızı Muslera'ya Uruguaylı vatandaşından destek mesajı geldi.

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, milli maçta attığı golün ardından takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek mesajı gönderdi. 

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Şili ile karşılaşan Uruguay'ı 39. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Suarez, Galatasaray ve Uruguay Milli Takımı'nın kalecisi Muslera'yı unutmadı. 

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Suarez golün ardından, ayağı kırıldığı için maçı evden takip eden ve bir süre önce annesini kaybeden Muslera ve ailesine üzerinde "güçlü olun" yazan tişörtüyle destek verdi.

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    Muslera da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suarez'e teşekkür etti.

    Uruguay, karşılaşmayı 2-1 kazandı. 

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