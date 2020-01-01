Luis Suarez: Yönetim değişirse Messi takımda kalır

Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma şartını açıkladı.

ESPN’e konuşan Luis Suarez, “Leo ile olan arkadaşlığımıza saygımdan ötürü, o dönem neler konuştuğumuzu açıklamayacağım. Ancak çok zor ve karmaşık bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim. Ayrılmak istiyordu, kulüp ise buna engel oluyordu. Ona destek olmaya çalıştım” diye konuştu.

"Beni Messi'den uzaklaştırmak istediler"

’nın kendisiyle yollarını ayırma kararını ise Messi ile olan yakın arkadaşlığına bağlayan Uruguaylı golcü, “Sanırım beni Messi’den uzaklaştırmak istediler. Dostluğumuz, yönetimi endişelendirmiş olabilir. Ancak takımdan ayrılmak istemesinin bana yapılanlarla ilgisi yok. Onun aldığı ayrılık kararına saygı duymaları gerekiyordu” dedi.

"Yönetim değişirse takımda kalabilir"

Yönetimin değişmesi halinde Arjantinli yıldızın takımda kalabileceğini de söyleyen Luis Suarez, “Messi’nin gelecekte başka bir kulüpte forma giyme ihtimali elbette var. Ancak başka bir yönetim gelir, o da kendisini yeniden mutlu hissederse, Barcelona’da devam eder” ifadelerini kullandı.