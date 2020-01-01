Luis Suarez: Şampiyonluk imkansıza yakın

Barcelona’nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, La Liga şampiyonluğunun imkansıza yakın olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yarışında bitime iki hafta kala lider ’in dört puan gerisinde yer alan ’da takımın tecrübeli ismi Luis Suarez işlerinin çok zor olduğunu söyledi.

İspanyol basınına konuşan Luis Suarez, “Dürüst olmak gerekirse, ligi kazanmamız artık imkansıza yakın” dedi.

ve maçlarında yaşadıkları puan kayıplarının buna neden olduğunu söyleyen Suarez, “Sevilla maçında birçok gol fırsatından yararlanamadık. Celta Vigo maçı bizim için yıkım oldu. Son dakika golü bizi çok yıprattı. O maçı kazansaydık, Atletico maçında daha iyi oynardık” ifadelerini kullandı.

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Kulübün transfer gündeminde yer alan Lautaro Martinez’den de övgü dolu sözlerle bahseden Suarez, “Harika bir oyuncu. ’de üst seviyede oynuyor. ’den İtalya’ya gidip bunu kısa sürede yapmak kolay değildir. Genç bir oyuncu, eğer Barcelona’ya gelirse ona her anlamda yardımcı oluruz” diye konuştu.