Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de
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İtalyan vatandaşlığı alamadığı için Juventus’a transferi gerçekleşmeyen Luis Suarez’in yeni adresi Atletico Madrid oldu.
Barcelona'dan yapılan açıklamada tecrübeli forvetin satışı konusunda Atletico Madrid ile 6 milyon euro'luk bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
6 sezonda 13 kupa
Barcelona’nın 2014 yazında Liverpool’dan transfer ettiği Luis Suarez, bu kulüpteki 6 sezonunda 4 La Liga, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Katalan ekibiyle 283 resmi maça çıkan Uruguaylı, rakip ağları 198 kez sarsarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu olmayı da başardı.