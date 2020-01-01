Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de

Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in 6 milyon euro'luk bonuslar karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

İtalyan vatandaşlığı alamadığı için ’a transferi gerçekleşmeyen Luis Suarez’in yeni adresi oldu.

'dan yapılan açıklamada tecrübeli forvetin satışı konusunda Atletico Madrid ile 6 milyon euro'luk bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

6 sezonda 13 kupa

Barcelona’nın 2014 yazında ’dan transfer ettiği Luis Suarez, bu kulüpteki 6 sezonunda 4 , 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Katalan ekibiyle 283 resmi maça çıkan Uruguaylı, rakip ağları 198 kez sarsarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu olmayı da başardı.