Luis Suarez: Messi'yle dostluğumuz sürüyor

Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılıp, Atletico Madrid yolunu tutan Luis Suarez, Messi ile olan dostluklarının devam ettiğini açıkladı.

Artık takım arkadaşı olmasalar da, Luis Suarez ve 'nin dostlukları saha dışında devam ediyor. Suarez, Messi ile hala iletişim halinde olduklarını ve pek çok konu hakkında konuştuklarını söyledi.

Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmemesi nedeniyle 'dan ayrılan ve 'e transfer olan Luis Suarez samimi açıklamalar yaptı. Uruguaylı yıldız, Messi ile olan ilişkileri hakkında Marca gazetesine verdiği demeçte "Dürüst olmak gerekirse Messi ile hala konuşuyorum. Ancak futbol yerine hayatlarımız hakkında konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde iletişim kurduk. Günlük hayatta neler olduğuna dair konuştuk. Virüs ve diğer yaşananlar gibi. Futbol hakkında çok fazla konuşmadık. Çünkü aile yaşantımız bizim için daha önemli bir konumda." ifadelerini kullandı.

"Barcelona'dan ayrılışım beni üzmüştü"

Suarez, Atletico Madrid'e olan transferi hakkında da konuştu:

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Daha fazla takım

"Barcelona'dan ayrıldığım zaman oldukça üzgündüm. Ancak bir kapı kapandığında, başka kapılar da açılıyor. Bu konu hakkında profesyonel düşünüyorum. Barcelona beni göndermek istemişti çünkü artık bana ihtiyaçları yoktu. Diğer yandan Atletico Madrid beni takımına katmak istiyordu. Bu yüzden gururlu hissediyorum. Burada oldukça mutluyum ve anın tadını çıkarmaya çalışıyorum."

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Luis Suarez, bu sezon Atletico Madrid'le çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı.

Başarılı forvet oyuncusu, 21 Kasım'daki Atletico Madrid - Barcelona maçıyla birlikte eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmış olacak.