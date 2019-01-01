Luis Suarez: Kariyerimin en iyi golüydü

Luis Suarez, Mallorca karşısında attığı golü kariyerinin zirvesine çıkardı.

İspanya 'da , konuk ettiği Mallorca'yı 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Katalan ekibin Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, yeşil sahalarda ender gorülen bir golün altına imzasını attı.

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan golcü oyuncu "Kariyerimin en iyi golüydü. Zor bir açıda olduğumu biliyordum ve son seçenek olarak topuğumla vurdum. Kaleciyi geçmek için ufak bir şansım olduğunun farkındaydım. Bu yüzden aşırtmayı denedim. Teknik direktörümüz bana bazen en kolay pozisyonları kaçırdığımı fakat zor olanları attığımı söylüyor" şeklinde konuştu.

18 Ekim'den bu yana ilk defa La Liga'da gol sevinci yaşayan takım arkadaşı Antoine Griezmann hakkında da konuşan Suarez "Hücumda kendine boşluklar yaratmak zorunda. Onu tebrik ediyorum. Attığı gol hiç de kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Mallorca ağlarını havalandıran Luis Suarez, bu sezon İspanya La Liga'da attığı gol sayısını 8'e yükseltti.