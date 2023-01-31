Luis Suarez'in Adana Demirspor'a transferine eşinden veto

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luis Suarez ile görüştüklerini ancak eşinin Adana'ya gelmek istemediğini söyledi.

Luis Suarez, Nacional'den Gremio'ya imza attı

Adana'ya transfer olabilirdi

Ancak eşi istemedi

NE OLDU? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer çalışmaları hakkında açıklama yaparken Luis Suarez için de bir itirafta bulundu. Murat Sancak, Luiz Suarez ile görüştüklerini ancak eşinden onay gelmediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? A Spor'a konuşan Murat Sancak şunları söyledi: "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı. Luis Suarez'in ise eşi istemedi. Tiémoué Bakayoko'nun da abisi problem çıkartıyor. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez."

BÜYÜK RESİM: Luis Suarez, Sofia Balbi ile 2009 yılında evlendi ev çiftin üç çocuğu var.