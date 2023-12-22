Inter Miami, Uruguaylı santrfor Luis Suarez'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Ligi kulübü (MLS) Inter Miami, Luis Suarez'in transferini resmen duyurdu.

Uruguaylı yıldızın takıma katılmasıyla Inter Miami'deki Barcelona'da oynamış oyuncu sayısı dörde yükseldi. Florida ekibinde Messi'nin yanı sıra Sergio Busquets ve Jordi Alba da forma giyiyor. Suarez, Inter Miami'de 9 numaralı formayı giyecek.

Kulübün ortağı David Beckham

Uruguaylı forvet, David Beckham'ın ortak sahibi olduğu takıma yapılan yıldız transferlerin sonuncusu oldu.

Haberin devamı aşağıda

Suarez, Brezilya Serie A ekibi Gremio ile olan sözleşmesini tamamlandıktan sonra kulübe serbest oyuncu olarak Inter Miami'ye katıldı.