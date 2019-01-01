Luis Suarez: Her futbolcu Jurgen Klopp ile çalışmak ister

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Luis Suarez, eski takımı Liverpool'un hala hayranı olduğunu ve Klopp ile bir gün mutlaka çalışmak istediğini söyledi.

Barcelona'nın golcüsü Luis Suarez, Liverpool'un patronu Jurgen Klopp için oynama fırsatını zevkle kabul edeceğini, ancak kısa sürede gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

11Freunde sitesine konuşan Suarez, Alman teknik direktör Jurgen Klopp için oynamak isteyip istemediği sorularına, "Şu anda ikimiz de farklı kulüplerle birlikteyiz ama evet, her oyuncu Klopp için çalışmak ister." yanıtını verdi.

31 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 60 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun favori takımı olarak görülen Liverpool'a olan bağlılığından söz etti:

"Liverpool için oynayan herkes takıma ömür boyu sadık kalıyor. Takım olağanüstü bir futbol oynuyor ve sezon sonu neler olacağını merakla bekliyorum."

Üç sezon boyunca Liverpool formasıyla mücadele eden Suarez, çıktığı 110 maçta 69 gol kaydetti.