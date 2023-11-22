Luis Suarez futbolu bırakmadan önce halefini açıkladı

Luis Suarez, Uruguay'ın Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından halefini açıkladı.

Darwin Nunez, Bolivya'ya iki gol attı

Suarez maçın ardından Nunez'i övdü

Onu halefi olarak belirledi

NE OLDU? CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde Uruguay, Bolivya'yı 3-0 mağlup ederken karşılaşmada iki gol Darwin Nunez'den geldi. Maçın 73. dakikasında Darwin Nunez yerini Luis Suarez'e bıraktı. Luis Suarez ise maçtan sonra 24 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyi 9 numaralarından biri olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte Luis Suarez, Darwin Nunez hakkında şunları söyledi: "Karşımda dünyanın en iyi 9 numaralarından biri var. Onu desteklememiz ve izlerken keyif almamız gerekiyor. Bugün eskisinden farklı bir görevdeydim ve takıma yardım etmekten mutluyum."

BÜYÜK RESİM: Darwin Nunez, 2022'de Benfica'dan Liverpool'a katıldı ve ilk sezonunda toplamda 42 maça çıkıp 15 gol attı. 2023-24 sezonunda muhtemelen daha fazlasına ulaşacak. Zira şimdiden 17 maçta yedi gol, altı asist kaydetti.