Luis Suarez, dünyanın en iyi oyuncusunu açıkladı

Uruguaylı yıldız, MLS'e transferi hakkında konuşurken dünyanın en iyi futbolcusunu da seçti.

Brezilya Serie A ekibi Gremio ile sözleşme uzatmayan ve takımla vedalaşan Luis Suarez, geleceği ile ilgili konuştu.

Uruguaylı yıldız, Inter Miami spekülasyonlarını reddetmedi ve Lionel Messi ile harika bir arkadaşlığa sahip olduğunu söyledi.

Luis Suarez ne dedi?

Teledoce'ye konuşan Luis Suarez, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıp taşınmayacağı ile ilgili şu yorumu yaptı:

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"Pek çok şey söylenebilir, birçok takıma isim verildi ve bununla yaşamak zorundayız. Olasılıkların neler olduğunu öğrenmek için temsilcimle konuşacağım.

"Inter Miami bir olasılık olabilir. Dünyanın en iyi oyuncusuna ve geleceğe dair her zaman konuştuğumuz harika bir arkadaşa sahibim ama yine de dinlenmem ve sonra bir karar vermem gerekiyor."

Suarez'den 'yorgunluk' vurgusu

36 yaşındaki eski Liverpool ve Ajax forveti, Gremio'da bir yıllık görev süresi sona erdikten sonra MLS'ee gideceği yönündeki konuşmalar üzerine şunları ekledi:

"İnanılmaz bir 12 aydan sonuçlar çıkardıktan sonra, şimdi biraz rahatlamanın zamanı geldi. Artık tek istediğim çocuklarımla, eşimle vakit geçirmek.

"Oldukça yoğun bir yıl geçirdik. Onlar hak ediyor ve benim de onlarla birlikte olmaya ihtiyacım var. Pek çok seyahat yaptık ve yorulduk. Olasılıkları analiz edeceğim."

Uruguaylı yıldızın Inter Miami'ye transfer olup Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile yeniden buluşma ihtimali bir hayli yüksek.

Yine de Suarez'in nihai kararını zaman gösterecek.