Luis Suarez: Burada beklediğimden fazla kupa kazandım

Barcelona'nın Uruguaylı oyuncusu Luis Suarez, verdiği röportajda Barcelona'da umduğundan daha fazla kupa kazandığını söyledi.

'nın yıldız oyuncularından Luis Suarez, verdiği röportajda Barcelona'da oynamanın nasıl bir tecrübe olduğundan bahsetti.

2014-2015 sezonunda Barcelona forması giymeye başlayan ve bu güne kadar 244 maça çıkıp 176 gol 95 asistlik performans sergileyen Luis Suarez, Katalan ekibinde geçirdiği süre boyunca yaşadığı tecrübeleri aktardı. Daily Mail'a konuşan Uruguaylı oyuncu, bu kulüpte rekorlar kırıdğını ve tarihe adını yazdırdığını belirtti.

Barcelona tarihine geçtiğini ifade eden Luis Suarez, "Burada beklediğimden çok daha fazla kupa kazandım. Ayrıca Barcelona'nın en skorer üçünücü oyuncusu olmak da tarifsiz bir his. Kulübün tarihi boyunca birçok özel oyuncu bu formayı giydi." dedi.

Bu formanın hakkını verdiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Burada çok iyi işler yaptığımı ve 9 numaralı formanın hakkını verdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.