Luis Suarez Barcelona'dan tazminatını istiyor

Katalan ekibinden ayrılması beklenen Uruguaylı golcü, tazminatını almadan gitmek istemiyor.

Yeni sezona yeni bir kadroyla girmek isteyen 'da son olarak krizi çözülmüştü. Bileti kesilen isimlerden olan Luis Suarez'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Sky Sport Italia ve Calciomercato.com'a göre, Uruguaylı golcü kendisine ayrılık kararının telefonla bildirilmesine oldukça kızgın. Luis Suarez'in ile temasta olduğu biliniyor ancak transferde somut adımlar atılamıyor.

33 yaşındaki golcü Barcelona'dan tazminatını almak ve karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmek istiyor.

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Juventus'un da Dzeko, Milik ve Cavani seçeneklerinin bulunması transferde aceleci olmamasını sağlıyor.

Eğer Barcelona Luis Suarez'e tazminatını verirse Uruguaylı golcü 14 milyon euro'ya yakın bir para kazanacak.