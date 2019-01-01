Luis Suarez: Bana insanık dışı davranıyorlardı

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, 2014 Dünya Kupası'nda Giorgio Chiellini ile yaşadığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda D Grubu maçında İtalya, ile karşı karşıya gelmiş ve Suarez, Chiellini ile ceza sahasında girdiği mücadelede oyuncunun omzunu ısırmıştı.

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Fox Sports'a konuşan Suarez, bu olayın ardından gerçeği kabullenmekte zorlandığını itiraf etti.

"Eşim bana ne olduğunu sordu. Ben de ona yalnızca çarpıştığımızı söyledim. Gerçeği kabullenememiştim, inkar ediyordum. Bu, büyük bir hataydı."

Maç esnasında ceza almayan ancak sonrasında 4 ay futboldan men cezasına çarptırılan Suarez, sahalardan uzak kaldığı dönemde profesyonel yardım aldığını ifade etti.

"Psikologlara gittim ve hatalarımı kabullenip kendimi geliştirmemde bana çok büyük yardımı oldu. Eşim, çocuklarım ve takım arkadaşlarım için o süreçte çok acı çektim. Ama bana karşı insanlık dışı bir tavır sergileniyordu. 'ya transfer olduğumda beni basın mensupları ile bir araya getirmediler bile. Kariyerimin bittiğini ve futbolu bırakmak zorunda kalacağımı düşünüyordum."