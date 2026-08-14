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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Luis Suárez: Álvarez transferini telafi etmek için Barcelona'nın masasındaki sürpriz seçenek

Transfers
J. Alvarez
L. Suarez
Barcelona
Atletico Madrid
Sporting CP
La Liga
Arjantin
Kolombiya
İspanya
Portekiz

Beklemeye yer yok

Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez ile anlaşmanın başarısız olması ihtimaline karşı, sürpriz bir şekilde yeni bir forvet için harekete geçti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona, Julian Alvarez transferinin başarısız olması durumunda, Sporting Lizbon'un forveti Luis Suarez'i seçenekler arasına koyuyor."

Romano şunları ekledi: "Suarez'in Lizbon'da temel bir oyuncu olması nedeniyle bu iş kolay olmayacak, ancak kendisi Barcelona'nın kısa listesinde yer alıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Barcelona, Julian Alvarez transferi askıda kalmaya devam ederse, gelecek haftadan (Pazartesi günü başlayan) itibaren Suarez'in ya da diğer seçeneklerin transferini değerlendirecek."

Atletico Madrid'in, Alvarez'in bu yaz "Spotify Camp Nou"ya transferi konusunda Barcelona ile müzakerelere girmeyi reddettiği belirtiliyor.

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