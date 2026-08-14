Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez ile anlaşmanın başarısız olması ihtimaline karşı, sürpriz bir şekilde yeni bir forvet için harekete geçti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona, Julian Alvarez transferinin başarısız olması durumunda, Sporting Lizbon'un forveti Luis Suarez'i seçenekler arasına koyuyor."

Romano şunları ekledi: "Suarez'in Lizbon'da temel bir oyuncu olması nedeniyle bu iş kolay olmayacak, ancak kendisi Barcelona'nın kısa listesinde yer alıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Barcelona, Julian Alvarez transferi askıda kalmaya devam ederse, gelecek haftadan (Pazartesi günü başlayan) itibaren Suarez'in ya da diğer seçeneklerin transferini değerlendirecek."

Atletico Madrid'in, Alvarez'in bu yaz "Spotify Camp Nou"ya transferi konusunda Barcelona ile müzakerelere girmeyi reddettiği belirtiliyor.

