Luis Suarez adım adım Atletico Madrid'e

Katalan devi ile Madrid ekibi arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Uruguaylı futbolcunun yeni bir yuvası olacak.

Luis Suarez, 'e transfer olmaya çok yakın.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Madrid ekibinin temsilcileriyle Başkanı Josep Maria Bartomeu arasında yürütülen transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildi ve taraflar el sıkıştı.

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33 yaşındaki golcünün Barcelona'daki kontratının son yılı feshedilecek. Suarez yeni takımı Atletico Madrid'le iki yıllık sözleşme imzalayacak. Uruguaylı yıldız senelik 9 milyon euro'ya ek olarak performansa dayalı bonuslar da kazanacak.

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Barcelona'da göreve Ronald Keoman'ın gelmesinin ardından Suarez gözden çıkarılmış fakat Katalan devi oyuncusunu ilk etapta rakibine satmaya yanaşmamıştı. Fakat Bartomeu bu konudaki tavrını yumuşattı ve transferin önündeki son engel de kalktı.

Luis Suarez'in 'a transferi de gündeme gelmiş fakat bu hamle gerçekleşmeyince şampiyonu tercihini Alvaro Morata'dan yana kullanmıştı. Atletico, Morata'nın boşluğunu Suarez ile dolduracak.